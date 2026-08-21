Detenida por robar tapas de alcantarilla y baterías de vehículos en el norte de Castellón

La Guardia Civil de Castellón, a través del Equipo Roca de Vinaròs, ha detenido a una mujer de 30 años como presunta autora de un delito continuado de hurto de tapas de alcantarillado y baterías de vehículos, cometidos en Benicarló y Vinaròs.

La investigación se inició tras la recepción de dos denuncias relacionadas con la sustracción de diverso material en zonas aisladas de varios polígonos industriales, donde se alertaba de la sustracción de numerosas tapas de alcantarilla en ambas localidades el pasado mes de julio.

Modus operandi

En el transcurso de las investigaciones se pudo constatar que la forma de actuar de la detenida era sustraer las tapas del alcantarillado de vía pública, mediante uso de un objeto similar a una “pata de cabra”. Posteriormente, las transportaba en su vehículo y las vendía en un establecimiento de tratamiento de residuos. Fueron setenta las tapas sustraídas, valoradas en 3.400 euros.

Asimismo, otra línea de investigación llevada por los agentes permitió atribuirle a la detenida la sustracción de dos baterías de vehículos estacionados en la vía pública en Cervera del Maestre y Benicarló

Como resultado de la investigación, los agentes lograron identificar y proceder a la detención de la supuesta autora de los hechos a la cual se le atribuye un delito continuado de hurto.

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Las diligencias instruidas junto con la detenida han sido entregadas a la Autoridad Judicial competente de Vinaròs.