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Directo | Los medios aéreos se incorporan al incendio de Segorbe tras una noche "dura"
El fuego se declaró la tarde del jueves a consecuencia de un rayo
Los medios aéreos se incorporan a primera hora de este viernes al dispositivo para luchar contra las llamas del incendio forestal declarado este jueves por un rayo en Segorbe, que ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).
Durante la noche han actuado 12 unidades y 12 autobombas de bomberos forestales de la Generalitat, seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos dotaciones y dos brigadas del Consorcio de Valencia, según ha informado el '112 CV'.
En este directo te contaremos minuto a minuto la evolución del fuego.
Zona de rayos
En el siguiente hilo de X, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica cuáles fueron los factores que desencadenaron el fuego en Segorbe:
Noche "dura"
Desde el Consorcio Provincial de Bomberos califican de "dura" la noche pasada en Segorbe, lo que ha requerido de la intervención de medios aéreos.
Reunión de altos cargos
En la imagen, un momento de la reunión del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el diputado provincial David Vicente Segarra; la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, y el de Gátova junto a miembros del Consorcio Provincial para monitorizar el dispositivo de extinción del incendio.
Cortada la CV-25
El Ayuntamiento de Altura ha informado del corte de la carretera CV-25 en los tramos utilizados por los servicios de Emergencias.
Además, recomiendan no acercarse a las pistas forestales próximas.
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