Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere hombre BenicarlóIncendio SegorbeCierre tienda CastellónCD Castellón-SabadellEnfermera de crucero Vila-real
instagramlinkedin

En Directo

Directo | Los medios aéreos se incorporan al incendio de Segorbe tras una noche "dura"

El fuego se declaró la tarde del jueves a consecuencia de un rayo

Incendio en Segorbe

Incendio en Segorbe

Consorcio Provincial de Bomberos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Los medios aéreos se incorporan a primera hora de este viernes al dispositivo para luchar contra las llamas del incendio forestal declarado este jueves por un rayo en Segorbe, que ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Durante la noche han actuado 12 unidades y 12 autobombas de bomberos forestales de la Generalitat, seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos dotaciones y dos brigadas del Consorcio de Valencia, según ha informado el '112 CV'.

Noticias relacionadas

En este directo te contaremos minuto a minuto la evolución del fuego.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents