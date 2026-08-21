Muere un hombre tras meterse en el mar en Benicarló
El suceso tuvo lugar a última hora de la noche
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un hombre murió ayer a última hora de la noche en Benicarló tras entrar en el mar junto a otras personas.
Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso llegó sobre las 23.30 horas. En él se alertaba de que un grupo de personas se había metido en el agua y que una de ellas había desaparecido.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque del Baix Maestrat y una embarcación de rescate, así como una unidad SVB y otra del SAMU.
Finalmente, hallaron al hombre en la orilla, pero pese a los intentos de reanimación los servicios médicos sólo pudieron confirmar su fallecimiento.
- Rescatan a cuatro menores en la playa Heliópolis de Benicàssim tras lanzarse al mar con bandera roja
- Alerta en el interior de Castellón: preocupa el incendio en Segorbe
- El calor tiene las horas contadas en Castellón: triple aviso este jueves y bajón térmico el viernes
- Dos detenciones de la Guardia Civil en el interior de Castellón: drogas y robo en un local de mayores
- La noche más calurosa en Castellón desde que hay registros: 38 grados a las 1.16 horas
- De Vila-real al mundo: la historia de Miriam Batalla, matrona en Londres y enfermera en el crucero de lujo que visita hoy Castellón
- El Castellón replica la 'fórmula Gerenabarrena' e incorporará a un canterano del Athletic Club
- “Soy del Caribe y aquí hace más calor”: Vecinos y visitantes sobreviven con aire acondicionado, ventiladores, playa e hidratación constante