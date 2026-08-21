Muere un hombre tras meterse en el mar en Benicarló

Un hombre murió ayer a última hora de la noche en Benicarló tras entrar en el mar junto a otras personas.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso llegó sobre las 23.30 horas. En él se alertaba de que un grupo de personas se había metido en el agua y que una de ellas había desaparecido.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque del Baix Maestrat y una embarcación de rescate, así como una unidad SVB y otra del SAMU.

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Finalmente, hallaron al hombre en la orilla, pero pese a los intentos de reanimación los servicios médicos sólo pudieron confirmar su fallecimiento.