Rescatan a tres bañistas en dificultades en la playa del Fortí de Vinaròs

Tres socorristas y dos agentes de la Policía Local de Vinaròs intervinieron este jueves por la tarde para rescatar a tres personas que habían quedado atrapadas en el mar debido a la fuerte marejada y el oleaje en la playa del Fortí.

La emergencia se activó después de que una vecina alertara a los servicios de emergencia al observar desde la ventana de su apartamento que tres personas se encontraban en el agua pidiendo auxilio.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local, efectivos del servicio de socorrismo y una ambulancia del servicio de playas, mientras se activaba el protocolo de emergencia a través del 112.

El suceso causó gran expectación en la playa. / Domingo Safont

A su llegada, los equipos de emergencia localizaron a los tres bañistas desde la orilla y comprobaron que tenían dificultades para regresar a tierra debido a la fuerza del mar. Ante el riesgo existente, tres socorristas y dos agentes de la Policía Local entraron en el agua con una embarcación de salvamento para llevar a cabo el rescate.

Además, se solicitó de forma preventiva la presencia de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Familia alemana

Según el informe de intervención, los tres afectados pertenecían a una familia de origen alemán. El incidente comenzó cuando la hija entró en el agua y tuvo dificultades para salir. Su madre se lanzó al mar para ayudarla, pero también quedó atrapada por el fuerte oleaje. Posteriormente, una tercera persona entró en el agua con la intención de auxiliarlas y terminó igualmente sin poder regresar a la costa.

Finalmente, los tres bañistas pudieron ser trasladados hasta la orilla gracias a la actuación conjunta de los socorristas y los agentes de la Policía Local. Todos fueron atendidos y se encontraban en perfecto estado de salud, por lo que se comunicó a Salvamento Marítimo que el operativo había concluido con éxito y que no era necesaria asistencia adicional.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad también ordenaron a otro bañista que se encontraba en el agua utilizando una boya que abandonara la zona como medida preventiva, debido al peligro generado por el mal estado de la mar.

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El suceso vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de fuerte oleaje y de atender las indicaciones de los servicios de socorrismo en las playas.