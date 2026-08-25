Los bomberos intentan por sexto día controlar el incendio forestal de Segorbe
Medios terrestres han reanudado este martes las labores en un incendio en el que se han calcinado 630 hectáreas
Medios terrestres han reanudado este martes las labores para intentar controlar el incendio forestal declarado el pasado jueves en Segorbe (Castellón) y que se encuentra estabilizado desde el domingo tras arrasar unas 630 hectáreas.
Según Emergencias de la Generalitat, en la zona trabajan esta mañana tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas, dos brigadas del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos brigadas rurales y una unidad especial de bomberos forestales del Consorcio provincial de Castellón.
La Generalitat acordó levantar el lunes el confinamiento de los vecinos de Gátova (Valencia) que permanecían en sus domicilios por el incendio, así como reabrir la principal carretera de acceso a la localidad, la CV-25.
De esta forma, los vecinos que pudieron regresar a Gátova ayer -tras ser desalojados el pasado viernes ante el avance del incendio- ya pueden salir de sus viviendas, aunque todas las pistas forestales y senderos continúan cerrados y se prohíbe acceder a ellos, según ha informado su alcalde, Jesús Salmerón.
El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) y recomienda a la población que continúe atendiendo las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil, especialmente en aquellas zonas próximas al perímetro afectado.
El incendio forestal, causado por un rayo durante una tormenta de la tarde del jueves, ha afectado a cerca de 400 hectáreas del municipio de Segorbe y a unas 235 de Gátova, todas ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra Calderona.
- Cortes de tráfico en Castelló por La Vuelta: calles, horarios y accesos... para este jueves
- Los veranos ya no son como antaño en el interior de Castellón: adiós a las noches a la fresca
- La orquesta Panorama cierra las fiestas de Morella por todo lo alto ante más de 2.500 personas
- Buscar vida entre el fuego en Castellón: la lucha de Hugo por salvar animales en la Serra d’Espadà
- Sanitat fija fecha para completar la expropiación de los terrenos para el futuro Hospital General de Castellón
- Colisiona contra varios vehículos en Orpesa y da positivo en alcohol y drogas
- Rescatan a una mujer en un accidente de tráfico en Vall d'Alba
- Dos hombres se enfrentan a siete años de prisión en Castellón por robar huchas con 5.000 euros en monedas