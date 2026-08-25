Controlado el incendio forestal de Segorbe tras quemar 630 hectáreas
Tras un intenso trabajo por parte de los servicios de extinción, las llamas han podido quedar bajo control este martes por la tarde
Alejandro Prats
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha declarado este martes por la tarde como controlado el incendio forestal originado en Segorbe el pasado jueves 20 de agosto, después de varios días de intenso trabajo por parte de los servicios de emergencia para contener el avance de las llamas. La evolución favorable del fuego ha permitido cambiar de fase dentro del operativo y centrar ahora los esfuerzos en las labores de extinción y vigilancia de la zona afectada.
Según han informado los servicios de emergencia, el incendio se encuentra actualmente «aislado» y se ha conseguido evitar que avance más allá de las líneas de control establecidas durante estos últimos días. De esta manera, aunque el fuego todavía no puede darse por completamente extinguido, la situación permite afrontar esta nueva etapa con mayor tranquilidad y con el objetivo de evitar cualquier posible reactivación en los puntos que todavía permanecen bajo vigilancia.
Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decidido desescalar la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana y pasar a Situación 0.
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