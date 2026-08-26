Arrestan a dos hombres por delitos de robo con fuerza en una empresa cerámica de Almassora

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a dos hombres relacionados con la comisión de varios delitos de robos con fuerza cometidos en una empresa del sector cerámico ubicada en la localidad de Almassora.

Las actuaciones fueron iniciadas la madrugada del día 14 de agosto, cuando dos personas accedieron a una empresa del sector cerámico de la localidad mediante escalo y salto de la valla perimetral, sustrayendo de su interior varias cajas de azulejos, siendo sorprendidos y detenidos por la patrulla de la Guardia Civil, cuyos agentes se encontraban especialmente en alerta ante los diversos robos que se habían venido produciendo hasta ese momento en dichas instalaciones.

Fruto de esa actuación, se pudo recuperar y entregar al responsable de la empresa el material que los supuestos autores habían sustraído.

Posteriormente a la intervención de los agentes, se inició una investigación con el fin de esclarecer los hechos denunciados en esa misma empresa los días 17 y 20 de julio, donde tras varias gestiones e indagaciones los investigadores han podido acreditar la supuesta autoría de los hechos con uno de los detenidos.

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Los detenidos junto con las diligencias han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.