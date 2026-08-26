Los bomberos movilizan medios terrestres y aéreos por un incendio de vegetación en Pina de Montalgrao

El incendio de vegetación declarado este miércoles en Pina de Montalgrao afecta a una zona forestal, según la última actualización del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Ante esta situación, se ha ampliado el dispositivo desplegado en la zona. En estos momentos participan una dotación de Bomberos de la Diputación, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada, y cuatro medios aéreos, concretamente un helicóptero y tres aviones. También se ha movilizado un coordinador forestal.

Los efectivos continúan trabajando en la zona afectada por el fuego. Por el momento, no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre la evolución del incendio.

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