Un mes después, el incendio de la Vall d'Uixó sigue sin extinguirse

El incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en La Vall d’Uixó cumplió ayer un mes y todavía no puede darse oficialmente por extinguido. Aunque la situación dista mucho de la emergencia de los primeros días y el fuego fue declarado estabilizado el 31 de julio y controlado el 4 de agosto, los equipos de extinción continúan vigilando el extenso perímetro para evitar que los puntos calientes vuelvan a provocar un incendio. El fuego ha afectado a 9.568 hectáreas, de las que unas 3.688 se encuentran dentro del Parque Natural de la Serra d’Espadà.

La evolución del incendio durante sus primeros días fue especialmente complicada. Las llamas se propagaron rápidamente desde La Vall d’Uixó hacia diferentes municipios de la zona y obligaron a evacuar o confinar a miles de personas. Entre las localidades afectadas estaban Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, La Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar y Chóvar, además de urbanizaciones de Betxí y zonas de La Vall d’Uixó.

El paso de los días permitió contener el avance de las llamas, pero no acabar definitivamente con el incendio. El 4 de agosto, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón comunicó que el fuego estaba controlado. Esta situación significa que las líneas de control habían conseguido detener su propagación, pero no que hubiera desaparecido cualquier posibilidad de reproducción. Es más, el pasado 19 de agosto, los equipos de emergencia tuvieron que intervenir ante una reproducción del incendio en una zona de vegetación en el término municipal de Tales.

Sin controlar el incendio en Segorbe

Medios terrestres reanudaron ayer las labores para intentar controlar el incendio forestal declarado el pasado jueves en Segorbe y que se encuentra estabilizado desde el domingo tras arrasar unas 630 hectáreas.

Según Emergencias de la Generalitat, en la zona trabajaron desde la mañana de ayer tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas, dos brigadas del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos brigadas rurales y una unidad especial de bomberos forestales del Consorcio provincial de Castellón.

El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) y recomienda a la población que continúe atendiendo las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil, especialmente en aquellas zonas próximas al perímetro afectado.

El incendio forestal, causado por un rayo durante una tormenta de la tarde del jueves, ha afectado a cerca de 400 hectáreas del municipio de Segorbe y a unas 235 de Gátova, todas ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra Calderona.