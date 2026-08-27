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Condenado a seis años de prisión por violar a una menor en Castellón

Le imponen también cinco años de libertad vigilada y seis de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la perjudicada

Los juzgados de la provincia sufren un atasco que supera los 1.000 asuntos por sala.

Los juzgados de la provincia sufren un atasco que supera los 1.000 asuntos por sala. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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Diego Sánchez

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis años de prisión a un hombre que violó a una chica menor de edad, a la que tendrá que indemnizar con 5.000 euros por daños morales.

La sentencia, dictada a partir del acuerdo alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa el día del juicio, que se celebró el pasado 9 de junio, declara al penado autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y le impone también cinco años de libertad vigilada y seis de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la perjudicada.

Los hechos sucedieron el 19 de noviembre de 2023, cuando la chica, entonces de 17 años de edad, y una amiga suya, tras haber pasado la noche de fiesta por Castellón de la Plana, se marcharon con el acusado, de 28 años, y otro hombre a casa del primero de ellos.

La víctima, que se hallaba bajo los efectos de la ingesta de alcohol y el consumo de sustancias estupefacientes, se quedó dormida en una habitación, lo que aprovechó el ahora condenado para agredirla sexualmente.

La resolución judicial recoge, asimismo, que cuando ella se despertó y comenzó a gritarle para que parara porque no quería mantener relaciones sexuales, el hombre le propinó diversas bofetadas en la cara y le estiró del pelo.

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La sentencia ha sido declarada firme por expreso consentimiento de las partes personadas en el procedimiento.

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