Dos nuevos incendios movilizan a los bomberos en Onda y Almassora

Los servicios de emergencia trabajan en dos incendios de vegetación declarados en Onda y Almassora, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón este mediodía. El dispositivo más importante se concentra en Onda, donde el fuego corresponde a una reproducción del incendio forestal de la Vall d'Uixó registrado hace unos días.

La reproducción se ha producido en término municipal de Onda y ha obligado a desplegar varios recursos para tratar de controlar las llamas. Según ha comunicado el Consorcio Provincial, hasta la zona se han movilizado una dotación del parque Espadà-Millars, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos medios aéreos (un helicóptero con una unidad helitransportada y un avión) y un coordinador forestal del Consorcio.

El servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana también ha informado de la reproducción y ha detallado la movilización de una autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat y dos agentes medioambientales.

Otro incendio en Almassora

Prácticamente al mismo tiempo, los bomberos han sido requeridos para intervenir en otro incendio de vegetación en Almassora.

En este caso, el fuego afecta a vegetación de un cultivo abandonado en la zona del parque Plana Baixa, según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del propio Consorcio.

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