Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Vuelta, en Vall d'AlbaFiebre por los garajes'No' a heredarParque acuáticoSOS por un menorFichaje CD Castellón
instagramlinkedin

Un accidente múltiple provoca retenciones en la AP-7 en Castellón

Según apuntan las autoridades, el siniestro tan solo ha provocado daños materiales en los vehículos afectados y no hay heridos en el suceso

Imagen de archivo de rentenciones en la AP-7 en la altura de Benicàssim.

Imagen de archivo de rentenciones en la AP-7 en la altura de Benicàssim. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Un accidente de tráfico ha provocado importantes complicaciones en la circulación de la AP-7 a la altura de Benicàssim, donde se han registrado retenciones de aproximadamente tres kilómetros en sentido Valencia. El siniestro está afectando al tráfico entre los puntos kilométricos 415 y 418 de esta importante vía de comunicación, generando dificultades para los conductores que circulan por este tramo de la autopista.

Según la información facilitada por las autoridades, en el accidente se han visto implicados un total de cuatro vehículos. Pese a la aparatosidad del suceso y a las dificultades que está ocasionando en la circulación, el balance provisional no deja que lamentar daños personales, ya que no se han registrado heridos por lo que los daños se han limitado a los vehículos implicados en el accidente.

Noticias relacionadas

El siniestro ha tenido una incidencia directa sobre la circulación, ya que ha afectado a la totalidad de los carriles de la calzada en sentido Valencia. Esta circunstancia ha obligado a extremar la precaución en la zona y está provocando una acumulación de vehículos a lo largo de varios kilómetros, con las consiguientes retenciones para los conductores que transitan por este tramo de la AP-7.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents