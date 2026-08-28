Desmantelada una plantación de marihuana que descubren los dueños de una vivienda al comprarla en Borriol
Al varón, de 39 años, se le atribuye un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y delito de estafa
El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en Borriol. Además, ha sido detenido un varón de 39 años, al cual se le atribuye un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y delito de estafa.
La actuación se enmarca dentro del Plan de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón durante todo el año, iniciándose el pasado día 3 de agosto de 2026, cuando se recibió un aviso por parte de unos propietarios a la hora de la adquisición de una nueva vivienda en la localidad, se pudo localizar una infraestructura que presentaba un alto grado de acondicionamiento y preparación, contando con los elementos necesarios para posibilitar una producción continuada de la droga. Asimismo, la ubicación y características de la instalación evidenciaban que había sido diseñada con la finalidad de permanecer oculta y dificultar su localización, incluso ante posibles registros de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las investigaciones pudieron constatar la actividad ilícita que se había desarrollado anteriormente en el inmueble, empleado dicha infraestructura para cultivar la droga e incautando 20 plantas en estado de secado, además, los guardias civiles comprobaron la posible existencia de conexiones irregulares a la red eléctrica para abastecer las instalaciones.
Por todo ello, tras una línea de investigación exhaustiva y las gestiones correspondientes, se logró la identificación, localización y detención del presunto responsable.
Las actuaciones contaron con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana y Equipo Roca de la Comandancia de Castellón. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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