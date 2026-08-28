Un coche se incendia a plena luz del día en el Grau de Castelló
Bombers de Castelló han sofocado las llamas de un vehículo cuya parte delantera ha quedado totalmente calcinada
Un coche se ha incendiado durante la mañana de este viernes en la calle Ingeniero Antonelli al lado del Pinar, en el Grau de Castelló, en un suceso que ha obligado a intervenir a los bomberos para extinguir las llamas.
El incendio se ha producido a plena luz del día y ha generado una importante humareda en la zona. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bombers de Castelló, que han trabajado para sofocar el fuego y evitar que pudiera propagarse.
Como se aprecia en las imágenes del suceso, las llamas han afectado especialmente a la parte delantera del vehículo, que ha quedado prácticamente calcinada. Los bomberos han refrigerado la zona afectada una vez controlado el incendio.
Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fuego en el turismo. No consta que se hayan producido daños personales.
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