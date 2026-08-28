Así actuaba un ladrón en la Vall d'Uixó: esperaba a que los repartidores bajaran del vehículo para robar

La Guardia Civil de la Vall d'Uixó ha detenido a un varón de 40 años al cual se le atribuye tres delitos de hurto en interior de vehículo y ocho delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias.

La actuación se inició a raíz de una denuncia presentada por el hurto cometido en el interior de un vehículo de reparto, mientras su conductor se encontraba realizando labores de descarga. Además, durante la investigación los agentes tuvieron el conocimiento de otros dos delitos de similares características, pudiendo de ese modo establecer el modus operandi utilizado por el detenido.

Modus Operandi

La forma de actuar del supuesto autor de los hechos se basó en detectar posibles vehículos de reparto y cuando su conductor se ausentaba brevemente para realizar la labor de descarga aprovechaba rápidamente para sustraer los enseres personales del conductor, llegando a sustraer objetos valorados en 700 euros.

Asimismo, dado a que entre los objetos sustraídos existían tarjetas bancarias aprovechó posteriormente para realizar hasta un total de ocho compras fraudulentas. Finalmente, de las gestiones llevadas a cabo por los agentes, se permitió identificar, localizar y detener al supuesto responsable de los hechos, recuperando parte de los objetos sustraídos los cuales fueron entregados al legítimo propietario.

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Las diligencias junto al detenido han sido entregadas a la Autoridad Judicial competente.