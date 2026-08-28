Rescatan a un ciclista herido en Cabanes
Efectivos del Consorcio de Bomberos han ayudado en el rescate del varón y, posteriormente, ha sido trasladado hasta dependencias hospitalarias
Alejandro Prats
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha sido alertado durante la mañana de este viernes para intervenir en el rescate de un ciclista que ha sufrido una caída en la zona de Les Santes, en el término municipal de Cabanes.
Según han informado fuentes del operativo, el hombre se encontraba circulando por una zona de terraplén cuando, por causas que no han trascendido, ha sufrido una caída que le ha impedido continuar su recorrido. La ubicación del accidente, en un punto de difícil acceso, ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia para poder evacuar al herido.
Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos del parque de la Plana Baixa, que se ha encargado de realizar las labores de rescate y acceder hasta el ciclista. También ha intervenido una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyos efectivos han atendido al herido tras ser puesto a salvo. Una vez completado el rescate, el ciclista ha sido transferido a los medios sanitarios, que se han encargado de su evacuación a un centro hospitalario para recibir atención médica.
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