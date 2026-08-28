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Un niño de 6 años entra en parada cardiaca en una piscina de Orpesa

El menor fue trasladado al Hospital General de Castellón

Fachada del edificio de Urgencias del Hospital General de Castellón.

Fachada del edificio de Urgencias del Hospital General de Castellón. / Mediterráneo

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Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un niño de 6 años fue hospitalizado después de entrar en parada respiratoria la noche del jueves tras ahogarse en una piscina de Orpesa.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU), el aviso llegó a las 22:57 horas. El menor, que estaba en la piscina de una urbanización de la calle Navarra, en la playa de Morro de Gos, presentaba síntomas de ahogamiento y parada cardiaca recuperada, y fue trasladado al Hospital General de Castellón.

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Desde el Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad recuerdan que en su web (https://ses.san.gva.es/es/consells) se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.

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