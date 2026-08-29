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Incendio en la mezquita de Altura: desalojan un edificio de seis plantas

El fuego se ha declarado en las instalaciones situadas en la planta baja de un inmueble de seis alturas y, en principio, todos los ocupantes han podido salir al exterior

Imagen de archivo de un coche de bomberos del Consorcio Provincial

Imagen de archivo de un coche de bomberos del Consorcio Provincial / Bombers Dipcas

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Un incendio declarado durante el mediodía de este sábado ha obligado a movilizar a los bomberos hasta las instalaciones de la mezquita de Altura. El fuego afecta a la planta baja, donde está la mezquita, en un edificio de seis alturas.

El aviso se ha producido poco antes de las 14.20 horas, según la información difundida en su perfil de X del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que ha movilizado efectivos del parque del Alto Palancia hasta el lugar.

En principio, todos los ocupantes del inmueble han podido salir al exterior, sin que por el momento se haya informado de personas heridas.

Los bomberos trabajan en la zona para controlar y extinguir el incendio, así como para comprobar el estado de las instalaciones y garantizar la seguridad antes de permitir el regreso al edificio.

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