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Colisión entre dos coches en la AP-7 a la altura de Peñíscola

El accidente, ocurrido sobre las 10.30 horas, provoca retenciones y tráfico muy lento en la zona

Vídeo: Accidente en Peñíscola

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Un accidente de tráfico está complicando durante la mañana de este sábado la circulación por la AP-7 a la altura de Peñíscola, donde se están produciendo retenciones y tráfico muy lento en sentido Barcelona.

El siniestro se ha producido sobre las 10.30 horas, en torno al kilómetro 364 de la autopista, y ha consistido en una colisión entre dos vehículos. Pese al impacto, desde el sector de Tráfico de la Guardia Civil confirman que no se han registrado heridos.

La incidencia afecta a la calzada en sentido Barcelona y ha obligado a estrechar los carriles de circulación para permitir la actuación de los operarios y garantizar la seguridad en la zona mientras se procede a retirar los vehículos accidentados.

Esta reducción del espacio disponible para circular está provocando retenciones y circulación muy lenta en este tramo de la AP-7.

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La Dirección General de Tráfico ha informado de la incidencia y recomienda extremar la precaución al aproximarse al punto afectado, especialmente mientras continúen los trabajos para despejar completamente la vía.

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