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Un incendio en un campo abandonado de Almassora moviliza a los bomberos

El fuego también afecta a un montón de neumáticos y la columna de humo es visible desde Castelló

Imagen reciente de efectivos de bomberos trabajando en un incendio en Castellón.

Imagen reciente de efectivos de bomberos trabajando en un incendio en Castellón. / EFE

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Un incendio de vegetación declarado esta mañana en Almassora ha generado una importante columna de humo visible incluso desde Castelló, aunque por el momento la situación se encuentra controlada y no parece que el fuego vaya a tener mayores consecuencias.

El incendio se habría iniciado sobre las 10.30 horas en un campo abandonado del término municipal. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, las llamas también han alcanzado un montón de neumáticos, lo que habría contribuido a generar el intenso humo que se observa desde distintos puntos de la zona.

Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones del parque de bomberos de la Plana Baixa, que trabajan en las tareas de extinción y control del incendio.

A pesar de la aparatosidad de la columna de humo, las primeras informaciones apuntan a que el fuego está bajo control y no presenta, en principio, riesgo de propagarse de forma significativa.

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Los efectivos continúan trabajando en el lugar para sofocar completamente las llamas y evitar posibles reactivaciones.

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