Un menor sin carnet choca en ciclomotor en Castelló y deja herida a su hermana de 12 años

Un menor de 16 años que conducía un ciclomotor sin permiso de conducción válido ha sufrido la tarde de este sábado un accidente en Castelló cuando viajaba acompañado por su hermana de 12 años, que ha resultado herida de consideración.

El siniestro se ha producido en la vía de servicio de la Ronda Sur, en el acceso a la glorieta de la avenida Enrique Gimeno, conocida como la rotonda de Salera. Por causas que están siendo investigadas, el ciclomotor se ha salido por el margen derecho de la vía y ha acabado impactando contra la bionda de la calzada.

Como consecuencia de la colisión, la menor de 12 años ha sufrido heridas de consideración en una pierna provocadas por el guardarraíl y ha tenido que ser trasladada al Hospital General Universitario de Castellón.

Los familiares de los menores han sido avisados tras el accidente. La Unidad de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas y circunstancias del siniestro.

Además, los agentes instruyen atestado por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por parte del conductor, al carecer de un permiso de conducción válido.