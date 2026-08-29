El truco del 'falso amigo': pillan a una mujer en Castellón tras estafar así a cuatro personas
Los agentes identificaron a una mujer vinculada con las transferencias realizadas, llegando a estafar 1.070 euros a tres personas en Granada y una en Huelva
Una mujer de 25 años ha sido investigada en la provincia de Castellón después de que supuestamente se hiciera pasar por conocidos de cuatro personas para pedirles dinero inmediato a través de la aplicación 'Bizum', en una estafa conocida como del 'falso amigo'.
La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por los perjudicados, quienes indicaron que habían recibido mensajes supuestamente enviados por contactos de confianza en los que se les solicitaba dinero urgente a través de transferencia en el móvil, alegando distintas situaciones de necesidad, ha informado el Instituto Armado en una nota.
Tras analizar al detalle las comunicaciones y la trazabilidad de las operaciones bancarias, los agentes identificaron a una mujer vinculada con las transferencias realizadas, llegando a estafar 1.070 euros a tres personas en Granada y una en Huelva.
La presunta autora de los hechos fue localizada en Castellón y puesta a disposición judicial como presunta autora de cuatro delitos de estafa y uno de usurpación de estado civil.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta su presunta vinculación con estafas que habrían afectado a perjudicados de otras provincias.
- Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón
- El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
- La salida en Vall d’Alba prolonga este viernes el protagonismo de Castellón en la Vuelta a España
- Fiebre por los garajes en Castellón: las ventas rozan máximos históricos con precios cada vez más bajos
- Un accidente múltiple provoca retenciones en la AP-7 en Castellón
- El SOS de un pueblo de Castellón ante la conflictividad de un menor: 'Queremos vivir sin miedo
- Las 'batallas de farmear aura' llegan a Castellón: fecha, horario y lugar
- Un coche se incendia a plena luz del día en el Grau de Castelló