Un alcance entre dos vehículos provoca retenciones en la AP-7 a la altura de Burriana

Nuevo percance en las carreteras de Castellón en esta mañana, tras el vuelco de un vehículo en la AP-7 en Benicarló. En esta ocasión, un accidente entre dos vehículos está provocando importantes retenciones en la AP-7 a la altura de Burriana, en sentido Barcelona. El siniestro se ha producido alrededor de las 14.00 horas y, aunque no se han registrado heridos, está afectando de forma considerable a la circulación, tal y como informan desde el sector de Tráfico de la Guardia Civil.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente se localiza en torno al kilómetro 448 de la AP-7, en el término de Burriana, y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la autopista en sentido Cataluña.

El accidente ha consistido en un alcance entre dos vehículos. Ambos turismos han quedado detenidos en el margen izquierdo de la calzada tras la colisión, circunstancia que ha reducido la capacidad de la vía y ha provocado tráfico muy lento y retenciones en la zona.

La DGT ha advertido de las dificultades de circulación en este tramo de la AP-7 mientras se trabaja para retirar los vehículos afectados y recuperar la normalidad en la carretera.

Pese a la aparatosidad y las complicaciones para el tráfico, el accidente se ha saldado sin heridos.