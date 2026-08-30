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Aparece la mujer que buscaban los bomberos tras desaparecer en la playa de Peñíscola

Una embarcación de rescate también participaba en el operativo

Embarcación de rescate del Consorcio.

Embarcación de rescate del Consorcio. / Consorcio Provincial de Bomberos

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Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

La mujer cuya desaparición había activado todas las alertas en Peñíscola ha aparecido finalmente caminando por la playa en buen estado

Bomberos del parque del Baix Maestrat y una embarcación de rescate se habían movilizado después de que entrara a nadar y, tras más de una hora, no estuviera a la vista.

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Al parecer, simplemente había salido del agua en un punto más alejado del que se había metido.

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