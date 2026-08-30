Aparece la mujer que buscaban los bomberos tras desaparecer en la playa de Peñíscola
Una embarcación de rescate también participaba en el operativo
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La mujer cuya desaparición había activado todas las alertas en Peñíscola ha aparecido finalmente caminando por la playa en buen estado
Bomberos del parque del Baix Maestrat y una embarcación de rescate se habían movilizado después de que entrara a nadar y, tras más de una hora, no estuviera a la vista.
Al parecer, simplemente había salido del agua en un punto más alejado del que se había metido.
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