Aparece la mujer que buscaban los bomberos tras desaparecer en la playa de Peñíscola

La mujer cuya desaparición había activado todas las alertas en Peñíscola ha aparecido finalmente caminando por la playa en buen estado

Bomberos del parque del Baix Maestrat y una embarcación de rescate se habían movilizado después de que entrara a nadar y, tras más de una hora, no estuviera a la vista.

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Al parecer, simplemente había salido del agua en un punto más alejado del que se había metido.