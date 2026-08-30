La Fiscalía pide nueve años de prisión para dos acusados por una presunta estafa con cheques y pagarés

La Fiscalía Provincial de Castellón solicita un total de nueve años de prisión para dos personas acusadas de participar en una presunta estafa mediante el uso fraudulento de cheques y pagarés, así como el pago de una indemnización de 103.298,62 euros a la empresa perjudicada. El escrito de acusación ha sido presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Nules, que ha acordado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Castellón.

Según el relato del Ministerio Fiscal, uno de los acusados era socio y trabajador de una mercantil, cuyo administrador único era otra persona. Además, era la única autorizada para firmar documentos cambiarios y se encargaba de la parte administrativa de la empresa.

La Fiscalía sostiene que, aprovechando su cargo, esta persona habría cogido cuatro pagarés con la antefirma del administrador, los habría cumplimentado a favor de otra mercantil y habría estampado en ellos la firma del administrador sin autorización. Los documentos, por un importe total de 14.000 euros, fueron entregados junto al otro acusado para pagar productos adquiridos a esa empresa, haciéndole creer que correspondían a operaciones de la sociedad.

Múltiples pagos

Los cuatro pagarés eran de 4.000, 6.000, 2.000 y 2.000 euros. Al no hacerse efectivos, la mercantil inició un procedimiento cambiario contra la empresa. La acusación señala que, en el marco de ese procedimiento, se abonaron posteriormente los 14.000 euros correspondientes a estos documentos.

El escrito recoge una segunda operación en la que, empleando presuntamente el mismo procedimiento, uno de los acusados habría cogido de la empresa un cheque y diez pagarés con la antefirma del administrador, que posteriormente fueron rellenados a favor de la misma mercantil y entregados para pagar productos adquiridos por el otro acusado. Según la Fiscalía, el conjunto de estos documentos ascendía a 48.610 euros.

La acusación también sitúa a ambos implicados en una serie de operaciones bancarias. Según el escrito, habrían contactado con otra mercantil con la que la empresa mantenía relaciones comerciales y le habrían pedido que las cantidades pendientes fueran abonadas en cuentas vinculadas a los acusados. Entre octubre de 2015 y abril de 2016 se realizaron diez transferencias, entre ellas varias de 5.000 euros y otras de 10.000, 9.000 y 3.779,69 euros.

La Fiscalía considera que estas actuaciones se realizaron con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y en perjuicio de la empresa, y atribuye a uno de los acusados un delito de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Al otro le atribuye un delito de estafa agravada.

Pena demandada

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión para uno de los acusados y cuatro años para el otro, además de multas de once y nueve meses, respectivamente, con una cuota diaria de 12 euros. También reclama para ambos la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

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En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que ambos respondan conjunta y solidariamente de 103.298,62 euros, más los intereses legales correspondientes. El escrito fija la celebración del juicio para los días 17 y 18 de septiembre ante la Audiencia Provincial.