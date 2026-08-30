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Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón

El siniestro se ha producido en la CV-1423

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo.

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

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Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un hombre ha fallecido en una colisión entre la moto que conducía y un turismo en Alcalà de Xivert.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 0,7 de la CV-1423 poco después de las 14.00 horas.

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Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Benemérita y una unidad del SAMU, aunque su estado era ya muy grave y no han podido revertir la situación.

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