Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón
El siniestro se ha producido en la CV-1423
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Un hombre ha fallecido en una colisión entre la moto que conducía y un turismo en Alcalà de Xivert.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 0,7 de la CV-1423 poco después de las 14.00 horas.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Benemérita y una unidad del SAMU, aunque su estado era ya muy grave y no han podido revertir la situación.
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