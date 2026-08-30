Accidente en la AP-7 en Benicarló: un vehículo vuelca en la mediana y provoca retenciones
El suceso ha tenido lugar sobre las 10.00 horas y se ha cortado el carril izquierdo en sentido Barcelona
Un accidente de tráfico está complicando la circulación este domingo por la mañana en la AP-7 a la altura de Benicarló. Un vehículo ha volcado y ha quedado situado en la mediana de la autopista, según han confirmado desde el sector de Tráfico de la Guardia Civil.
El siniestro se ha producido en torno al kilómetro 361,8 de la AP-7, en sentido Barcelona. La incidencia está provocando tráfico lento y algunas retenciones en este tramo, pues el carril izquierdo está cortado.
Según la información trasladada por la Guardia Civil, no habría personas heridas como consecuencia del accidente. El vehículo accidentado permanece todavía en la mediana a la espera de ser retirado.
Una grúa se dirige hacia el lugar para proceder a sacar el coche. Durante estas labores el carril izquierdo continuará cerrado por lo que las retenciones podrían aumentar mientras se completa la retirada.
La Dirección General de Tráfico ya refleja la incidencia en este punto de la autopista y advierte de tráfico lento en el entorno del accidente.
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