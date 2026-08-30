Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo buffet asiáticoResort de lujoParque acuático la VallMatrimonio muerto CulleraAlta Distinción RipollésJubilados 100% de su pensión
instagramlinkedin

Accidente en la AP-7 en Benicarló: un vehículo vuelca en la mediana y provoca retenciones

El suceso ha tenido lugar sobre las 10.00 horas y se ha cortado el carril izquierdo en sentido Barcelona

Retenciones en la zona por el accidente

Retenciones en la zona por el accidente / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Bachero

Adrián Bachero

Un accidente de tráfico está complicando la circulación este domingo por la mañana en la AP-7 a la altura de Benicarló. Un vehículo ha volcado y ha quedado situado en la mediana de la autopista, según han confirmado desde el sector de Tráfico de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido en torno al kilómetro 361,8 de la AP-7, en sentido Barcelona. La incidencia está provocando tráfico lento y algunas retenciones en este tramo, pues el carril izquierdo está cortado.

Según la información trasladada por la Guardia Civil, no habría personas heridas como consecuencia del accidente. El vehículo accidentado permanece todavía en la mediana a la espera de ser retirado.

Una grúa se dirige hacia el lugar para proceder a sacar el coche. Durante estas labores el carril izquierdo continuará cerrado por lo que las retenciones podrían aumentar mientras se completa la retirada.

Noticias relacionadas

La Dirección General de Tráfico ya refleja la incidencia en este punto de la autopista y advierte de tráfico lento en el entorno del accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
  2. El resort de lujo proyectado en el Baix Maestrat alcanza los 20 millones comprometidos
  3. Castelló se suma al ‘boom’ de los macro buffets asiáticos con una nueva apertura. Esta es su ubicación y todos los detalles
  4. Cubos y redes en los espigones: el juego que preocupa en las playas de Benicàssim
  5. Un niño de 6 años entra en parada cardiaca en una piscina de Orpesa
  6. Una noche inusual ha sorprendido a Castelló en pleno verano
  7. Colisión entre dos coches en la AP-7 a la altura de Peñíscola
  8. Inauguración del parque acuático de la Vall d'Uixó

Accidente en la AP-7 en Benicarló: un vehículo vuelca en la mediana y provoca retenciones

Accidente en la AP-7 en Benicarló: un vehículo vuelca en la mediana y provoca retenciones

Esta es la predicción sobre el Villarreal en la primera fase de Champions: ¿Crees que pasa de ronda? Vota

Esta es la predicción sobre el Villarreal en la primera fase de Champions: ¿Crees que pasa de ronda? Vota

Sigue en directo la carrera de Moto3 del GP de Aragón

Sigue en directo la carrera de Moto3 del GP de Aragón

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Arrojaron miles de árboles de Navidad al océano para frenar el avance del mar y 30 años después lograron recuperar la costa

Arrojaron miles de árboles de Navidad al océano para frenar el avance del mar y 30 años después lograron recuperar la costa

Adrián Conde, veterinario: “Uno de los mayores errores al cuidar a un gato es no dejar que sea él quien elija”

Adrián Conde, veterinario: “Uno de los mayores errores al cuidar a un gato es no dejar que sea él quien elija”

Los chefs españoles coinciden: “Para que la salsa de tomate no quede ácida, no uses azúcar, sino 50 ml de vino blanco y aceite de oliva”

Los chefs españoles coinciden: “Para que la salsa de tomate no quede ácida, no uses azúcar, sino 50 ml de vino blanco y aceite de oliva”

El presidente de la federación de peñas de bou al carrer: "La mejor defensa de nuestra fiesta es demostrar que tradición y seguridad pueden caminar juntas"

El presidente de la federación de peñas de bou al carrer: "La mejor defensa de nuestra fiesta es demostrar que tradición y seguridad pueden caminar juntas"
Tracking Pixel Contents