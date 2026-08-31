Detenido en Castelló tras intentar entrar en una vivienda escalando hasta el balcón

La Policía Local de Castelló ha detenido este lunes a un hombre de 37 años, identificado por las iniciales Q.R.C., como presunto autor de una tentativa de delito de robo con fuerza mediante escalamiento en una vivienda de la calle La Costera.

Los hechos se produjeron alrededor de las 9.00 horas, cuando el 092 recibió una llamada que alertaba de la presencia de un individuo en el jardín de una vivienda unifamiliar y de la posibilidad de que estuviera intentando acceder al interior con intención de robar.

Una patrulla se ha desplazado hasta el lugar y ha localizado al hombre dentro de la parcela, ensangrentado, desorientado y con importantes lesiones en la cabeza y la espalda.

Durante la inspección, los agentes han encontrado indicios compatibles con el intento de acceso a la vivienda. Entre ellos, varias sillas de jardín apiladas junto a una de las columnas que dan acceso al balcón de la primera planta. Una de las sillas estaba volcada y presentaba huellas compatibles con haber sido utilizada para intentar alcanzar la planta superior.

Las lesiones, posiblemente por una caída

Según la Policía Local, las lesiones que presentaba el hombre se corresponderían inicialmente con una caída sufrida durante la maniobra de escalamiento.

Ante los indicios encontrados, los agentes han procedido a su detención como presunto autor de una tentativa de robo con fuerza mediante escalamiento.

Debido a la gravedad de las lesiones, se ha solicitado asistencia sanitaria y una unidad del SAMU ha trasladado al detenido al Hospital General Universitario de Castellón, donde ha quedado ingresado bajo custodia policial.

Noticias relacionadas

Las diligencias han sido remitidas a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Castellón.