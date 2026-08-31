Detenido por estafar a su vecina con demencia en Castellón: le robó 5.600 euros
El hombre aprovechaba su relación de confianza para apoderarse de su cartilla bancaria
La Guardia Civil del Puesto de Sant Mateu, dentro del Plan Mayor de Seguridad, que tiene como objetivo principal prevenir los riesgos y mejorar la seguridad de las personas mayores fomentando su confianza en la Guardia Civil, ha detenido a un hombre de 63 años, al cual se le atribuye un delito continuado de estafa por el uso fraudulento de una cartilla bancaria en Salzadella.
La actuación se inició a principios del mes de agosto, cuando una víctima acudió a las dependencias policiales para denunciar una serie de movimientos e irregularidades en la cuenta bancaria, tratándose la perjudicada de una persona de especial vulnerabilidad, por sus problemas de salud, demencia y edad.
Por todo ello, por parte de los agentes se inició una investigación con diferentes gestiones y un minucioso análisis de los reintegros no autorizados en los meses de julio y agosto, que ascendió hasta los 5.690 euros, permitiendo constatar que el supuesto autor era vecino de la víctima y que, haciendo uso de un abuso de confianza para acceder a su domicilio, aprovechaba para apoderarse de su cartilla bancaria, realizando numerosos reintegros en la provincia de Castellón.
Finalmente, tras una laboriosa investigación se ha logrado la plena identificación y detención del supuesto responsable de los hechos, el cual ha sido puesto a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de Vinaròs.
- La Fiscalía pide nueve años de prisión para dos acusados por una presunta estafa con cheques y pagarés
- Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón
- Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
- Aparece la mujer que buscaban los bomberos tras desaparecer en la playa de Peñíscola
- Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima
- Un menor sin carnet choca en ciclomotor en Castelló y deja herida a su hermana de 12 años
- Las paellas de Vila-real cambian de día: así será la gran jornada de las peñas
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública