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Detenido por estafar a su vecina con demencia en Castellón: le robó 5.600 euros

El hombre aprovechaba su relación de confianza para apoderarse de su cartilla bancaria

Imagen del detenido por los hechos.

Imagen del detenido por los hechos. / Guardia Civil

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Redacción

Redacción

La Guardia Civil del Puesto de Sant Mateu, dentro del Plan Mayor de Seguridad, que tiene como objetivo principal prevenir los riesgos y mejorar la seguridad de las personas mayores fomentando su confianza en la Guardia Civil, ha detenido a un hombre de 63 años, al cual se le atribuye un delito continuado de estafa por el uso fraudulento de una cartilla bancaria en Salzadella.

La actuación se inició a principios del mes de agosto, cuando una víctima acudió a las dependencias policiales para denunciar una serie de movimientos e irregularidades en la cuenta bancaria, tratándose la perjudicada de una persona de especial vulnerabilidad, por sus problemas de salud, demencia y edad.

Por todo ello, por parte de los agentes se inició una investigación con diferentes gestiones y un minucioso análisis de los reintegros no autorizados en los meses de julio y agosto, que ascendió hasta los 5.690 euros, permitiendo constatar que el supuesto autor era vecino de la víctima y que, haciendo uso de un abuso de confianza para acceder a su domicilio, aprovechaba para apoderarse de su cartilla bancaria, realizando numerosos reintegros en la provincia de Castellón.

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Finalmente, tras una laboriosa investigación se ha logrado la plena identificación y detención del supuesto responsable de los hechos, el cual ha sido puesto a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de Vinaròs.

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