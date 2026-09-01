Alarma en un pueblo de Castellón: hallan un bidón de gasolina lleno en una zona forestal
La Policía Local retira un bidón de combustible abandonado en un paraje natural antes de que cause un desastre
La Policía Local de un municipio del interior de Castellón ha retirado un bidón de gasolina lleno que había sido abandonado en una zona forestal del término municipal. El hallazgo se produjo durante una de las patrullas periódicas de vigilancia y prevención que realizan los agentes en el entorno natural.
El recipiente se encontraba en una zona con vegetación del término de Montanejos, lo que elevaba el riesgo por su contenido altamente inflamable. La presencia de gasolina en pleno monte podía convertirse en un foco potencial de incendio ante cualquier chispa, imprudencia, manipulación indebida o exposición a altas temperaturas.
La rápida actuación de los agentes permitió retirar el bidón y eliminar un elemento peligroso en un entorno especialmente sensible, todavía en proceso de recuperación tras el grave incendio forestal registrado hace tres años. En marzo del 2023, Montanejos quedó afectado por el gran incendio forestal declarado en Villanueva de Viver, que se extendió por varios municipios del Alto Mijares y el Alto Palancia, entre ellos Montanejos, Montán, Fuente la Reina y Puebla de Arenoso. El fuego obligó a desalojar Montanejos y otras poblaciones y pedanías próximas. El fuego se originó por las chispas de una desbrozadora durante trabajos de limpieza de una senda y acabó quemando más de 4.700 hectáreas durante varios días.
Vigilancia preventiva
Desde el Ayuntamiento y la Jefatura de la Policía Local destacan la importancia de las labores de vigilancia en las zonas forestales del municipio, sobre todo durante los periodos de mayor riesgo por calor. Estas patrullas preventivas permiten detectar situaciones que pueden derivar en una emergencia y actuar antes de que el peligro vaya a más. En este caso, la localización del bidón evitó que el combustible permaneciera abandonado en una zona natural con vegetación.
El Ayuntamiento de Montanejos y la Policía Local han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones en el medio natural y avise de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier objeto, material o situación que pueda suponer un riesgo de incendio.
La colaboración ciudadana, recuerdan, resulta clave para proteger las zonas forestales y evitar nuevos episodios en un municipio especialmente marcado por el incendio de 2023.
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