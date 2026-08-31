Escrito judicial
La Fiscalía pide cinco años de prisión para un acusado de atropellar deliberadamente a un hombre en la Vall d’Uixó
El Ministerio Público sostiene que el procesado utilizó un vehículo para arrollar a la víctima tras una discusión y reclama más de 38.000 euros de indemnización, además de los daños ocasionados al coche
Alejandro Prats
La Fiscalía Provincial de Castellón solicita una pena de cinco años de prisión para un hombre acusado de atropellar deliberadamente a otro durante la madrugada del 10 de diciembre de 2022 en la Vall d’Uixó. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones y atribuye al procesado la responsabilidad criminal en concepto de autor.
Según el escrito de acusación, el acusado se encontraba alrededor de las 4.45 horas en el exterior de un local de fiesta de la localidad, donde había mantenido una discusión con otra persona. Tras abandonar el lugar, se dirigió hacia un vehículo que había sido alquilado por una empresa. La Fiscalía sostiene que, una vez en el coche, arrancó de forma repentina y se dirigió a gran velocidad hacia el hombre que se encontraba caminando por la acera.
Importantes lesiones
El escrito mantiene que el acusado subió con el vehículo a la acera y atropelló a la víctima, causándole importantes lesiones en la extremidad inferior derecha. Entre ellas se describen heridas profundas y sangrantes, edema, deformidad y lesiones en la zona de la rodilla y el tobillo, además de diversas lesiones en el pie.
Como consecuencia del atropello, el accidentado necesitó tratamiento quirúrgico, ortopédico y rehabilitación, y permaneció 258 días en proceso de curación. La Fiscalía señala además que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia el mismo día de los hechos, con un riesgo quirúrgico y anestésico valorado en 5 sobre 5.
Las lesiones habrían dejado diversas secuelas, entre ellas limitaciones en la movilidad del pie, alteraciones en distintos movimientos, talalgia y trastornos neuróticos. El escrito también recoge un perjuicio estético moderado valorado en nueve puntos y un perjuicio personal derivado de la pérdida de calidad de vida.
Cantidad reclamada
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama para el atropellado 14.943,48 euros por las lesiones y 23.778,22 euros por las secuelas, además de la cantidad que se determine posteriormente por las intervenciones quirúrgicas que no pudieron ser concretadas en el informe forense. En total, las cantidades ya fijadas ascienden a 38.721,70 euros.
A esta cantidad se suman 2.382,55 euros por los daños ocasionados al vehículo utilizado en el atropello, propiedad de la empresa que lo había alquilado. El escrito establece asimismo la responsabilidad civil directa de la aseguradora y la subsidiaria de la empresa propietaria del vehículo, en los términos recogidos por la acusación.
La Fiscalía afirma que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y solicita cinco años de prisión. Los hechos deberán ser enjuiciados y será el órgano judicial competente el que determine finalmente la responsabilidad penal y civil del acusado, una vez valoradas las pruebas y las alegaciones de todas las partes.
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