Intervienen 900 artículos del top manta en Peñíscola
La mercancía falsificada está valorada en más de 21.000 euros
La Guardia Civil de Castellón, en un dispositivo conjunto con la Policía Local de Peñiscola, han desarrollado desde el pasado 23 de agosto varios dispositivos operativos contra la venta ambulante de productos presuntamente falsificados en la localidad, que ha permitido intervenir 898 artículos de diferentes marcas, valorados en más de 21.000 euros, y han sido propuestos para sanción dos personas por diversas infracciones relacionada con esa actividad.
La actuación se llevó a cabo durante varias jornadas en las zonas de mayor afluencia turística del municipio de Peñíscola, donde los agentes intensificaron la vigilancia para prevenir la comercialización ilícita de productos y proteger tanto a los consumidores como a los titulares de las marcas afectadas y al comercio legal.
Como resultado del dispositivo fueron intervenidos numerosos productos destinados a la venta ambulante, entre ellos camisetas deportivas, bolsos y otros artículos de distintas marcas comerciales.
Las intervenciones permitieron además retirar del mercado una importante cantidad de productos cuya comercialización podría inducir a error a los consumidores y ocasionar un perjuicio económico tanto a los titulares de las marcas como al comercio legal.
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