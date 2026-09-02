Los bomberos dan por extinguido el incendio de Segorbe tras quemar 630 hectáreas
El fuego se declaró la tarde del 20 de agosto
Europa Press
El incendio forestal que se declaró en la tarde del 20 de agosto en Segorbe, que obligó a evacuar Gátova (Valencia) y que se encontraba controlado desde el pasado martes 25 de agosto tras quemar 630 hectáreas, ha sido dado por extinguido a las 9:00 horas de este martes por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
Las llamas, originadas por un rayo durante una tormenta, afectaron a 395 hectáreas del municipio de Segorbe y a 235 de Gátova (Valencia), todas ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra Calderona, según las estimaciones realizadas hasta el momento.
La intensa columna de humo y el cambio en la dirección del viento obligaron a desalojar durante dos días el municipio de Gátova y a cortar el acceso a la localidad desde la CV-25.
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