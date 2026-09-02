Inverosímil: Dos coches se incendian en Vila-real al mismo tiempo en carreteras distintas
Un fuego en la AP-7 y el otro en la N-340
Es poco probable que un coche se incendie en plena marcha, pero aún lo es más que lo hagan dos casi al mismo tiempo y en el mismo municipio. Es lo que ha sucedido hoy en Vila-real, en una intervención que ha precisado de la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial.
El primero de los siniestros se ha declarado en la AP-7 a las 14.02 horas en el kilómetro 439, según los datos de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón.
En el mismo término municipal, solo que en otra carretera, la N-340, cinco minutos después de producía otro incendio de un vehículo en circulación cerca de la salida del hospital La Plana, en el kilómetro 967,2. Corresponde al vídeo que encabeza la noticia.
Por fortuna, no se han producido daños personales.
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