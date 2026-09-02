Pillan a un hombre en Castellón que había fingido el robo de su móvil: la treta le puede salir cara

La Guardia Civil de Vinaròs ha investigado a un hombre de 58 años, al que se le atribuye un delito de simulación de delito en esta localidad del Baix Maestrat.

El origen de las investigaciones fue la denuncia presentada por esta persona, que manifestó haber sido víctima de un robo con violencia el pasado 27 de junio. El denunciante aseguró que había sufrido un robo en el que le fue sustraído, entre otros efectos, su teléfono móvil.

Versión contradictoria

A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron las correspondientes pesquisas con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y detectaron diversas circunstancias que no se correspondían con la versión inicialmente denunciada. Tras las gestiones practicadas, se pudo determinar que el teléfono móvil había sido vendido en Alicante por un familiar directo del denunciante.

Las investigaciones permitieron demostrar que el supuesto robo con violencia no había ocurrido y que había sido denunciado con la finalidad de obtener la correspondiente indemnización del seguro del teléfono móvil.

Responsabilidad penal

Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, los agentes procedieron a esclarecer los hechos, identificar al supuesto autor y ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que simular ser víctima de un delito o denunciar falsamente unos hechos puede constituir un delito que lleva aparejada responsabilidad penal.