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Detenido en Benicarló por tres robos con fuerza en establecimientos durante agosto

El hombre, de 31 años, está acusado de sustraer dinero en efectivo y dispositivos electrónicos de tres cafeterías de la localidad

Detenido en Benicarló por tres robos con fuerza en establecimientos durante agosto

Detenido en Benicarló por tres robos con fuerza en establecimientos durante agosto

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Víctor Meseguer

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza cometido en la localidad de Benicarló.

La investigación se inició a raíz de tres denuncias por robos con fuerza registrados durante el mes de agosto en establecimientos de la localidad. En los diferentes hechos fueron sustraídos dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos.

Tres robos en agosto

El primero de los hechos tuvo lugar el 6 de agosto, cuando el supuesto autor accedió al interior de una cafetería tras forzar la cerradura del establecimiento. Del local fueron sustraídos dos terminales TPV y la caja registradora, que contenía 585 euros en efectivo.

El segundo robo se produjo el 14 de agosto en otro establecimiento de similares características. En este caso, fueron sustraídos un teléfono móvil y 500 euros en efectivo.

Por último, el 17 de agosto, el propietario de una cafetería denunció la sustracción de 150 euros en efectivo que se encontraban en una caja fuerte en el interior del establecimiento.

La investigación permitió identificar al supuesto autor

Tras las denuncias, los agentes iniciaron una investigación y, según informa la Guardia Civil, las pesquisas y gestiones realizadas permitieron detectar el modus operandi empleado por el presunto responsable.

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Finalmente, los agentes pudieron identificar, localizar y detener al supuesto autor de los hechos, que ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

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