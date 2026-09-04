Un detenido y una investigada por amenazas graves y lesiones durante una discomóvil en Viver

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años e investigó a una mujer de 26 años, a las cuales se les atribuye un delito de amenazas graves y delito de lesiones ocurrido en la localidad de Viver.

La investigación se inició el pasado día de 15 agosto durante la celebración de una discomóvil instalada en la localidad castellonense de Viver, cuando se produjo un enfrentamiento entre dos mujeres que posteriormente derivó en una agresión múltiple, agravándose en las inmediaciones de los domicilios de una de las implicadas, hasta donde se desplazaron varios familiares.

En ese momento, un varón llegó al lugar y tras mantener una discusión con los familiares de una de las mujeres agredidas, extrajo presuntamente una pistola y encañonó directamente a uno de los presentes durante varios segundos, teniendo que personarse una patrulla de la Guardia Civil la cual localizó el arma utilizada que se econtraba arrojada en la vía pública.

Un arma de fuego simulada

Gracias a un exhaustivo estudio de los hechos y las diversas gestiones llevadas a cabo por los especialistas de Policía Judicial, se ha podido determinar la participación de las personas relacionadas con los hechos investigados, obteniendo como resultado la detención de un hombre al cual se le atribuye un delito de amenazas graves con arma de fuego simulada y delito de lesiones y la investigación de una mujer por un delito de lesiones.

Por parte de los agentes se procedió a la incautación y puesta a disposición judicial de la supuesta arma utilizada en los hechos, la cual resultó ser de fogueo.

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La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, con el apoyo de componentes de la Guardia Civil de Segorbe Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Sección única de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe.