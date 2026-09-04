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Herido un hombre de 40 años tras un accidente entre un turismo y un patinete eléctrico en Castelló

El conductor del patinete eléctrico ha sido trasladado al Hospital General

Herido un hombre de 40 años tras un accidente entre un turismo y un patinete eléctrico en Castelló

Herido un hombre de 40 años tras un accidente entre un turismo y un patinete eléctrico en Castelló

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Víctor Meseguer

Un hombre de 40 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en Castellón, en el que se han visto implicados un turismo y un patinete eléctrico.

El siniestro se ha producido a las 07:10 horas en la rotonda de Ronda Oeste con la avenida Castell Vell.

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Como consecuencia del accidente, el conductor del patinete eléctrico ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital General de Castellón para recibir asistencia médica.

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