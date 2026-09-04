Herido un hombre de 40 años tras un accidente entre un turismo y un patinete eléctrico en Castelló

Un hombre de 40 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en Castellón, en el que se han visto implicados un turismo y un patinete eléctrico.

El siniestro se ha producido a las 07:10 horas en la rotonda de Ronda Oeste con la avenida Castell Vell.

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Como consecuencia del accidente, el conductor del patinete eléctrico ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital General de Castellón para recibir asistencia médica.