Herido un hombre de 40 años tras un accidente entre un turismo y un patinete eléctrico en Castelló
El conductor del patinete eléctrico ha sido trasladado al Hospital General
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Un hombre de 40 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en Castellón, en el que se han visto implicados un turismo y un patinete eléctrico.
El siniestro se ha producido a las 07:10 horas en la rotonda de Ronda Oeste con la avenida Castell Vell.
Como consecuencia del accidente, el conductor del patinete eléctrico ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital General de Castellón para recibir asistencia médica.
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