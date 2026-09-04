Unos ladrones revientan con un coche el escaparate de un bazar de Castelló y roban 3.000 euros

Un bazar situado en la avenida Valencia, esquina con la Travessera d’Almassora, ha sufrido un robo durante la madrugada de este viernes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.30 horas, cuando los propietarios se encontraban en casa durmiendo.

Según ha explicado Wilson, hijo de los propietarios, los ladrones llegaron en un vehículo, accedieron a la acera y dieron marcha atrás para utilizar la parte trasera del coche contra el escaparate. El vehículo golpeó el cristal en dos ocasiones hasta que finalmente consiguieron romperlo y acceder al interior del establecimiento.

Todo ocurrió en apenas dos o tres minutos. Una vez dentro, los autores del robo se llevaron la caja registradora con todo el dinero que contenía, una cantidad que la familia calcula en torno a 3.000 euros. Según Wilson, no sustrajeron ningún otro objeto ni material del bazar.

La familia ha entregado a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se puede observar cómo actuaron los autores durante el robo. Los agentes analizarán las grabaciones para tratar de identificar el vehículo utilizado y, especialmente, comprobar si las imágenes permiten obtener la matrícula. Por el momento, ni el coche ni los autores han sido localizados.

Imagen de los ladrones en el momento de los hechos. / Mediterráneo

La familia tuvo conocimiento de lo ocurrido después de que la Policía tratara de ponerse en contacto con ellos por teléfono. Sin embargo, tenían el móvil en silencio y no escucharon las llamadas. Ante la falta de respuesta, los agentes localizaron su domicilio y se desplazaron hasta la vivienda para avisarles personalmente. Fue entonces cuando los propietarios supieron que el establecimiento había sido asaltado.

Wilson explica que los agentes les trasladaron que se trata de un robo poco habitual, ya que un bazar no suele manejar grandes cantidades de dinero en efectivo. Según les indicaron, existen otros establecimientos donde los ladrones podrían encontrar una cantidad de dinero mucho mayor, por lo que consideran llamativo que hayan elegido este negocio como objetivo.

Los vecinos se vuelcan con la familia

El robo ha generado además una importante muestra de apoyo por parte de los vecinos de la zona. Durante toda la jornada, numerosos residentes se han acercado hasta el bazar para interesarse por la situación y hacer sus compras con el objetivo de ayudar a la familia tras el robo.

Los vecinos se han acerado a la zona para conocer lo ocurrido. / KMY ROS

El establecimiento se encuentra ahora con uno de los cristales del escaparate completamente roto, por lo que los propietarios no pueden dejar el local en estas condiciones ante el riesgo de que pueda acceder cualquier persona. La familia tendrá que buscar una solución provisional para garantizar la seguridad del negocio hasta que pueda repararse el escaparate, entre ellas la posibilidad de contar con vigilancia.