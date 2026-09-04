Una mujer de 47 años resulta herida tras un accidente de moto en Castelló

Una mujer de 47 años ha resultado herida este jueves tras un accidente de tráfico en Castellón en el que se han visto implicados un turismo y una motocicleta.

El accidente se ha producido a las 7:50 horas en Ronda Norte con la avenida Río Seco.

Como consecuencia del siniestro, la conductora de la motocicleta ha sufrido lesiones en el tobillo derecho y ha sido trasladada al Hospital General.

Accidente entre un turismo y un patinete eléctrico

En otro siniestro poco antes, un hombre de 40 años ha resultado herido tras un choque entre un turismo y un patinete eléctrico.

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Los hechos han ocurrido a las 07:10 horas en la rotonda de Ronda Oeste con la avenida Castell Vell.