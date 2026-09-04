Una mujer de 47 años resulta herida tras un accidente de moto en Castelló
La conductora de la motocicleta ha sufrido lesiones en el tobillo derecho y ha sido trasladada al Hospital General
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Una mujer de 47 años ha resultado herida este jueves tras un accidente de tráfico en Castellón en el que se han visto implicados un turismo y una motocicleta.
El accidente se ha producido a las 7:50 horas en Ronda Norte con la avenida Río Seco.
Como consecuencia del siniestro, la conductora de la motocicleta ha sufrido lesiones en el tobillo derecho y ha sido trasladada al Hospital General.
Accidente entre un turismo y un patinete eléctrico
En otro siniestro poco antes, un hombre de 40 años ha resultado herido tras un choque entre un turismo y un patinete eléctrico.
Los hechos han ocurrido a las 07:10 horas en la rotonda de Ronda Oeste con la avenida Castell Vell.
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