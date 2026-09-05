Detenido un hombre tras disparar contra dos cazadores en un coto de Torreblanca

Susto mayúsculo el que se han llevado en la mañana de este sábado dos cazadores que practicaban actividades cinegéticas en el término municipal de Torreblanca. Mientras se encontraban en uno de los cotos de caza de la localidad, un hombre ha disparado en varias ocasiones contra ellos con un arma de fuego.

El presunto autor de los disparos es el ocupante de una vivienda situada en terrenos cercanos al PAI Doña Blanca Golf de Torreblanca, próximos a la zona acotada para la práctica de la caza. Según fuentes cercanas a los afectados, el hombre habría abierto fuego contra los dos cazadores sin que previamente mediara provocación.

Los afectados, ambos socios de la sociedad de caza El Lince de Torreblanca, se encontraban en el coto CS-10170, especializado en aves acuáticas y situado junto al Prat de Cabanes-Torreblanca. Según las mismas fuentes, los dos cazadores practican habitualmente la actividad cinegética en esta zona.

Sin embargo, este sábado se han encontrado con que el hombre, que llevaría tiempo ocupando este inmueble abandonado, ha comenzado a disparar con un arma de fuego sin que, según su versión, mediara ningún enfrentamiento previo.

Sin heridos

Ninguno de los dos cazadores ha resultado herido por los disparos, pese al riesgo que la situación ha supuesto para su integridad.

Tras lo ocurrido, los afectados han alertado al 112 Comunitat Valenciana, desde donde se ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Orpesa. Los agentes se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han procedido a la detención del presunto autor de los disparos, sobre quien, según las fuentes consultadas, pesaba una orden de búsqueda y captura.

Una vez bajo custodia de los agentes, el detenido ha sido trasladado hasta el puesto de la Guardia Civil de Orpesa. Desde la Guardia Civil han confirmado que el hombre se encuentra bajo custodia de los agentes del cuerpo.

La Sociedad de Caza El Lince es una asociación veterana y conocida en Torreblanca, fundada en 1984. La agrupación desarrolla actividad cinegética y labores relacionadas con la gestión del medio natural en el municipio.

Además, participa y colabora en iniciativas formativas, como los cursos oficiales de control de predadores de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, y sus integrantes han recibido distintos reconocimientos en eventos locales, entre ellos la gala del deporte.