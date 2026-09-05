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Dos menores, identificados por causar daños en varios vehículos durante las fiestas de Vila-real

La Policía Local les atribuye la rotura de varios espejos retrovisores de coches estacionados durante la pasada noche, en pleno dispositivo especial por las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia

Imagen de archivo de retrovisores rotos.

Imagen de archivo de retrovisores rotos. / Héctor Fuentes

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Rafael Fabián

Rafael Fabián

La Policía Local de Vila-real ha identificado y localizado a dos menores de edad como presuntos autores de un delito de daños después de que varios vehículos estacionados en la vía pública sufrieran la rotura de sus espejos retrovisores durante la pasada noche.

Según ha informado el cuerpo policial, los agentes han instruido diligencias por estos hechos tras conseguir identificar a los supuestos responsables. La actuación ha sido posible gracias al despliegue de vigilancia establecido en la ciudad con motivo de las fiestas patronales y a la colaboración ciudadana.

Los hechos se han producido en pleno dispositivo especial de seguridad de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026, que estos días concentran a numerosos vecinos y visitantes en las calles de Vila-real.

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La localidad celebra hasta el próximo 13 de septiembre sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Gràcia, con una amplia programación que incluye actos tradicionales, conciertos, festejos taurinos, actividades infantiles, propuestas gastronómicas, celebraciones de las peñas y actos religiosos.

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