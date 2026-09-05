Susto en el Grau de Castelló por un derrumbe en el grupo Virgen del Carmen

Susto en el Grau de Castelló tras un derrumbe en el grupo Virgen del Carmen, un incidente que ha motivado la intervención de la Policía Local de Castelló y los Bombers de Castelló.

Imagen del suceso de este sábado. / Erik Pradas

El derrumbe ha afectado a la accesibilidad de una persona con movilidad reducida, que se encontraba con la imposibilidad de entrar y salir del domicilio.

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Ante esta situación, efectivos de Bombers de Castelló, así como agentes de la Policía Local de Castelló han intervenido en el lugar para atender la incidencia derivada del derrumbe.