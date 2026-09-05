Susto en el Grau de Castelló por un derrumbe en el grupo Virgen del Carmen
Policía Local de Castelló y Bombers de Castelló intervienen ante la situación de una persona con movilidad reducida que no podía entrar ni salir
Susto en el Grau de Castelló tras un derrumbe en el grupo Virgen del Carmen, un incidente que ha motivado la intervención de la Policía Local de Castelló y los Bombers de Castelló.
El derrumbe ha afectado a la accesibilidad de una persona con movilidad reducida, que se encontraba con la imposibilidad de entrar y salir del domicilio.
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Ante esta situación, efectivos de Bombers de Castelló, así como agentes de la Policía Local de Castelló han intervenido en el lugar para atender la incidencia derivada del derrumbe.
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