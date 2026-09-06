Una caída y un golpe de calor movilizan un rescate en Les Agulles de Benicàssim

El Consorci Provincial de Bombers de Castellón ha actuado en Benicàssim para ocuparse del rescate de dos senderistas en la zona alta de les Agulles de Santa Águeda. El aviso a las 14.53 horas de la tarde del domingo, después de que una mujer sufriera una caída y se lesionara.

Con ella, se encontraba otra persona que ha sido atendida al presentar síntomas de agotamiento y falta de hidratación. Ambos rescatados han sido transferidos a medios sanitarios en parking del Desert de Les Palmes.

Según han explicado desde el CICU, han atendido a una mujer de 23 años tras sufrir una caída, lo que le había provocado fuerte dolor en la espalda y en la zona del coxis. Por eso, hasta allí se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo asistencial ha valorado a la mujer y ha comprobado sus constantes vitales, la glucemia y el pulso.

Tras la asistencia, ha recibido el alta in situ y no ha requerido traslado a ningún centro hospitalario.

Efectivos desplazados

Para realizar las tareas de salvamento, se han desplazado hasta el lugar efectivos del parque de la Plana Alta y un equipo de la Unidad de Rescate de Montaña. Además, ha participado en el operativo un helicóptero de rescate de Emergències 112CV

Desde el Consorci Provincial aprovechan para recordar que hay que tener precaución en actividades de montaña. Por eso, en días con previsión de altas temperaturas, como este domingo, es aconsejable evitar las horas de mayor calor.