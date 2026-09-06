Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja

La Policía Local de Castellón intervino durante la madrugada del sábado en el rescate de un hombre que se encontraba en el interior del mar, tras recibirse a las 00:50 horas una llamada de emergencia en el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE), con sede en la Central de la Policía Local de Castellón.

La llamada fue realizada por la pareja del hombre para alertar de que este se encontraba en el agua, en las inmediaciones de la calle Astrónomo Francesc Aragó, en la zona marítima de Castellón. Desde el CIMSE se activaron de inmediato los recursos policiales y sanitarios necesarios para atender la emergencia.

Mientras acudían los servicios de emergencia, un hombre que se encontraba en la playa observó a una persona a unos cien metros de la orilla y, al percatarse de la situación de riesgo, no dudó en introducirse en el mar para auxiliarla.

El ciudadano consiguió alcanzar al hombre y llevarlo hasta la orilla, donde fue atendido inicialmente por los efectivos policiales y, posteriormente, por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Desde la Policía Local de Castellón se quiere destacar especialmente la rápida, decidida y solidaria actuación de este ciudadano, cuya intervención resultó fundamental para poner a salvo al hombre y permitir que recibiera asistencia inmediata.

Una vez estabilizado y atendido por los servicios sanitarios de la Conselleria de Sanidad, el afectado fue trasladado al Hospital General Universitario de Castellón.

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Mapa de C. Astrònom Francesc Aragó, Grao de Castellón, Castellón

Según las primeras informaciones recabadas, momentos antes, el hombre habría mantenido una discusión con su pareja y, posteriormente, se habría introducido en el mar.