Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El pueblo más pequeñoEl Castelló que vieneLadrón reincidenteEl drama de una ferianteEn el terremotoMultan una ambulanciaDueña de cafeteríaEliminación de pecesUna alumna prodigio
instagramlinkedin

Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja

La Policía Local de Castellón movilizó los servicios de emergencia y asistió al hombre tras ser llevado hasta la orilla por un ciudadano: "Su intervención resultó fundamental"

Imagen de archivo del mar por la noche.

Imagen de archivo del mar por la noche. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafael Fabián

Rafael Fabián

La Policía Local de Castellón intervino durante la madrugada del sábado en el rescate de un hombre que se encontraba en el interior del mar, tras recibirse a las 00:50 horas una llamada de emergencia en el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE), con sede en la Central de la Policía Local de Castellón.

La llamada fue realizada por la pareja del hombre para alertar de que este se encontraba en el agua, en las inmediaciones de la calle Astrónomo Francesc Aragó, en la zona marítima de Castellón. Desde el CIMSE se activaron de inmediato los recursos policiales y sanitarios necesarios para atender la emergencia.

Propietario de un servicio de vending en Castelló denuncia el robo de un ladrón reincidente: "Se ha especializado en estas máquinas"

Mientras acudían los servicios de emergencia, un hombre que se encontraba en la playa observó a una persona a unos cien metros de la orilla y, al percatarse de la situación de riesgo, no dudó en introducirse en el mar para auxiliarla.

El ciudadano consiguió alcanzar al hombre y llevarlo hasta la orilla, donde fue atendido inicialmente por los efectivos policiales y, posteriormente, por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Desde la Policía Local de Castellón se quiere destacar especialmente la rápida, decidida y solidaria actuación de este ciudadano, cuya intervención resultó fundamental para poner a salvo al hombre y permitir que recibiera asistencia inmediata.

Una vez estabilizado y atendido por los servicios sanitarios de la Conselleria de Sanidad, el afectado fue trasladado al Hospital General Universitario de Castellón.

Noticias relacionadas

Mapa de C. Astrònom Francesc Aragó, Grao de Castellón, Castellón

Según las primeras informaciones recabadas, momentos antes, el hombre habría mantenido una discusión con su pareja y, posteriormente, se habría introducido en el mar.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
  2. Susto en Burriana al caer un niño desde un cadafal tras ceder un tablón
  3. Otro intento de okupación desactivado. Estas son las nueve calles preferidas de los okupas en Castelló
  4. David Bustamante conquista Vila-real ante más de 3.000 personas
  5. Un aficionado acaba en el hospital tras sufrir una cogida en los toros de Vila-real
  6. Camino hacia las urnas: el PP perfila nombres para revalidar y ampliar mayorías en Castellón
  7. Barcos italianos desembarcan 22 toneladas de pez espada en Vinaròs
  8. Entrevista a Bob Voulgaris: «No quiero que confundamos ambición con obligación»

Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja

Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre
Tracking Pixel Contents