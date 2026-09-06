Crímenes olvidados de Castellón: El compañero asesino y el amargo gusto del agua

Santiago Lázaro Vicente, vecino de El Toro, de 30 años de edad, que habitaba en la masía El Molinar de dicho término municipal, había vendido pocos días antes de los hechos el ganado de su propiedad, por el que le habían pagado diez mil reales, comunicándole a su esposa su intención de, con ese dinero, salir a los pueblos vecinos a comprar más ganado. Su mujer aprobó dicho plan y, juiciosamente, le dijo a su marido que el pago de las reses que comprara lo hiciera en su domicilio, en la masía, evitando así los riesgos de salir a los pueblos cercanos con los diez mil reales, es decir, 2.500 pesetas, previniendo los riesgos de viajar con aquella cantidad de dinero. Sabio consejo.

El día 1 de septiembre de 1903 salió Santiago Lázaro de la masía para ir a buscar ganado que comprar en los pueblos cercanos. Aceptando el consejo de su mujer, los diez mil reales se los dejó en la masía. Por el camino se le juntó un sujeto, también vecino de El Toro, llamado Joaquín Tudón Pertegás, de 22 años de edad, soltero y, hasta entonces, de buenos antecedentes, con quien entabló una relación amistosa y a quien le dijo que había ganado diez mil reales vendiendo el ganado de su propiedad y que ahora iba a buscar más ganado que comprar. Grave imprudencia, pues hizo suponer al otro individuo que llevaba el dinero para ello.

El Tudón, muy astuto, le contestó que él también iba a los pueblos cercanos con la misma finalidad de comprar reses y se ofreció al Lázaro a acompañarle y comprar las reses juntos. Todo el día caminaron los dos por las montañas y por la noche durmieron en la posada de Torrijas (Teruel). Al día siguiente, 2 de septiembre de 1903, entre las nueve y las diez de la mañana, cuando ya ambos habían salido de la posada y caminaban entre las montañas del término municipal de Torrijas, Joaquín Tudón, acometió por la espalda a Santiago Lázaro con un gran cuchillo, clavándoselo 14 veces, produciéndole gravísimas heridas que le causaron la muerte inmediata. A continuación, con total tranquilidad, Joaquín Tudón procedió a registrar el cadáver y su bagaje, con la esperanza de encontrar los diez mil reales que Lázaro le había dicho durante el viaje que había obtenido con la venta de las reses. Como Santiago Lázaro había seguido el consejo de su mujer, no llevaba el dinero encima, encontrando Tudón únicamente doce pesetas, pese al minucioso registro que realizó en las ropas y bagaje de la víctima.

La Guardia Civil practicó intensas gestiones para identificar y detener al asesino, que dieron como resultado la detención de Joaquín Tudón Pertegás la noche del 3 de septiembre, siendo puesto a disposición del juez de instrucción de Mora de Rubielos. Tudón estaba a punto de casarse con una joven del pueblo de El Toro y confesó el crimen. La víctima, Santiago Lázaro, era muy querido entre sus vecinos y dejaba viuda a su mujer, que estaba embarazada, y dos hijos pequeños.

El juicio se celebró en 1904 ante la Audiencia Provincial de Teruel condenó a Joaquín Tudón Pertegás como autor de un delito de robo con homicidio a la pena de cadena perpetua.

¡Qué gusto tan raro tiene el agua!

Este hecho ocurrió en Castellón de la Plana el día 20 de diciembre de 1898. Dicho día desapareció de la casa del carnicero de Castellón Pedro Vicent, donde prestaba servicios domésticos, la del carnicero de Castellón Pedro Vicent, la joven Vicenta Miralles Ferrer, de veintidós años de edad, natural de Cuevas de Vinromá.

Se la buscó por todas partes, sin que la misma apareciera, por lo que, convencidos de que se había marchado y de que ya no volvería a la casa, llamaron a su padre para que vinieran a recoger su ropa. Su padre acudió el día 30 de diciembre, diez días después de la desaparición de Vicenta. Justo este día se quedaron sin agua de la Rambla en la casa, por lo que tuvieron que sacarla del pozo de la misma, pero cuando la bebieron les pareció que tenía un sabor tan extraño y desagradable que decidieron vaciar la cisterna, limpiarla y volverla a llenar. El obrero al que contrataron al bajar a la misma vio un bulto flotando en el agua y percibió un olor profundamente desagradable que le hizo subir rápidamente.

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Aquel bulto era el cuerpo de la pobre Vicenta Miralles Ferrer que se había quitado la vida arrojándose al pozo. Llevaba ya diez días allí y su cuerpo estaba en plena descomposición, cuando lo encontraron. No es raro que el agua tuviese un sabor extraño. Ninguno de los que bebieron del agua de dicho pozo resultó intoxicado o enfermo. Todo quedó en el peculiar sabor de la misma y en el recuerdo perenne que de ello les quedó.