Una colisión en la AP-7 a su paso por Vila-real deja tres heridos graves
Los cuatro involucrados en la colisión entre dos turismos han sido trasladados al Hospital de la Plana
Un accidente sucedido sobre las 18.30 horas de este domingo en la AP-7, a su paso por Vila-real, ha dejado tres heridos graves y uno leve, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico de Castellón. La colisión entre los dos turismos implicados en el suceso se ha producido en el kilómetro 444 de la autopista, en dirección a Barcelona. Los cuatro accidentados han sido trasladados al Hospital de la Plana.
Los bomberos del parque de la Plana Baixa del Consorci Provincial de Castellón han tenido que actuar para excarcelar a uno de los implicados que se había quedado atrapado dentro de su coche. Al parecer, el accidente se ha debido al alcance entre los dos vehículos.
La colisión y la posterior actuación de los equipos de emergencia ha provocado retenciones en el tráfico de la AP-7 a su paso por Vila-real. Ha habido hasta dos kilómetros de colas en la AP-7.
Ya el pasado miércoles, pero en este caso en la N-340, un accidente de tráfico entre dos vehículos en Vila-real provocó retenciones de alrededor de 15 minutos a la altura del puente sobre el río Mijares.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Vila-real. Además, en el dispositivo, también participó el Consorci Provincial de Bombers de Castellón.
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