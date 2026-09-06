Pillado 'in fraganti' tras reventar una empresa de chimeneas en Castellón: los restos en la ropa lo delatan
La Policía Local movilizó varias patrullas tras el aviso del CIMSE por fuertes golpes y cristales rotos de madrugada en la avenida Castell Vell
La Policía Local de Castellón detuvo durante la madrugada del viernes a un hombre de 55 años, identificado como K. C., como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en las instalaciones de una empresa de construcción de chimeneas situada en la avenida Castell Vell.
Los hechos se produjeron alrededor de las 06:40 horas, cuando el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE) recibió un aviso alertando de fuertes golpes y ruidos de cristales rotos procedentes del interior del establecimiento.
Ante la alerta, el CIMSE movilizó a varias patrullas de la Policía Local, que acudieron al lugar y accedieron a la zona desde distintos puntos. Durante la intervención, los agentes localizaron en las inmediaciones a un individuo que coincidía con la descripción facilitada por el denunciante.
Al inspeccionar al sospechoso, los policías observaron que presentaba restos recientes en la ropa y en los brazos, compatibles con el punto por el que presuntamente habría accedido al inmueble. Posteriormente, los agentes comprobaron que la puerta de la empresa había sido forzada y que presentaba un cristal roto.
La Policía Local contactó con el propietario del establecimiento, quien confirmó los daños causados en las instalaciones. Ante las pruebas recabadas, se procedió a la detención del sospechoso por un presunto delito de robo con fuerza. Tras ser informado de sus derechos, fue trasladado a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Castellón, donde quedó a disposición policial.
El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, destacó la rápida actuación policial: «La coordinación entre el CIMSE y las unidades policiales resulta fundamental para ofrecer una respuesta rápida y actuar con eficacia. Seguimos trabajando para reforzar la seguridad en Castellón y garantizar una Policía Local preparada ante cualquier situación».
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