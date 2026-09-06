Propietario de un servicio de vending en Castelló denuncia el robo de un ladrón reincidente: "Se ha especializado en estas máquinas"

El propietario de un establecimiento de máquinas de venta automática de Castelló ha denunciado ante la Policía Nacional un robo cometido durante la madrugada del jueves al viernes en su negocio, situado en el número 4 de la calle Segarra Ribes. El responsable asegura que, tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y compararlas con otras grabaciones de hechos similares -este periódico ha tenido acceso a esas grabaciones-, el presunto autor sería una persona reincidente que ya estaría identificada por la Policía.

El robo comenzó a las 00.49 horas y se prolongó hasta aproximadamente la 1.26. El propietario descubrió lo ocurrido posteriormente, cuando acudió al establecimiento para reponer las máquinas y comprobó que una de ellas estaba abierta y había sido vaciada. Al revisar las cámaras de seguridad observó cómo un varón manipulaba la máquina expendedora y conseguía forzarla utilizando objetos metálicos con los que hacía palanca. En esta ocasión, según explica el denunciante, el autor actuó acompañado de otro hombre.

El balance económico del robo es importante. El propietario calcula que el ladrón se llevó alrededor de 400 euros en efectivo del interior de la máquina, además de productos por un valor aproximado de otros 100 euros. A esta cantidad se suman los desperfectos causados para acceder al interior: los daños que presenta la puerta están valorados en unos 1.500 euros.

“Tengo el negocio desde marzo. La Policía me ha dicho que lo tienen identificado”, explica el afectado, que señala que no sería la primera vez que el presunto autor actúa contra este tipo de establecimientos. La víctima ha tenido acceso a grabaciones de otros robos similares, comprobando que se trata del mismo ladrón.

“Se ha especializado en estos robos porque es muy difícil abrir estas puertas. Nunca imaginé que las podrían robar forzando la cerradura”, afirma. El propietario considera que la forma de actuar demuestra un conocimiento específico de este tipo de máquinas y confía en que la investigación permita detener pronto al responsable.

El afectado señala además que existen diferencias entre las distintas actuaciones que ha podido observar en las grabaciones. Mientras que en el robo sufrido en su negocio de Castelló el sospechoso estuvo acompañado por otro varón, en otros episodios similares habría actuado en solitario.

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Mapa interactivo de Google mostrando la ubicación específica.

El empresario, que puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, reconoce que lo sucedido le ha generado preocupación apenas unos meses después de iniciar la actividad. “Es reincidente y espero que le detengan rápido porque la sensación de inseguridad que genera es alta”, lamenta.