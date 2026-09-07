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Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos

El choque ha provocado el incendio de uno de los vehículos y ha obligado a trasladar a un herido al Hospital General

Imagen del vehículo incendiado tras el accidente.

Imagen del vehículo incendiado tras el accidente. / Mediterráneo

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Carla Collazos

Castellón

Un accidente de tráfico registrado en la esquina de la avenida Burriana con la calle Girona, en Castelló, se ha saldado con una persona herida, que ha sido trasladada en ambulancia al Hospital General de Castelló.

El siniestro se ha producido tras la colisión entre varios vehículos, uno de los cuales ha comenzado a arder posteriormente. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Castelló y los Bomberos de Castelló, que han intervenido para sofocar las llamas.

Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado como consecuencia de un fallo eléctrico derivado del propio impacto entre los vehículos, que habría provocado que uno de los coches comenzara a arder.

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Los servicios de emergencia han trabajado en la zona para controlar la situación y garantizar la seguridad tras el accidente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de emergencia para controlar el accidente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de emergencia para controlar el accidente. / Mediterráneo

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